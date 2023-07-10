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الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 13:52
وقفة احتجاجية في ستوكهولم تنديدا بحرق المصحف الشريف في السويد
وشارك الآلاف في الوقفات التي نظمتها جمعيات ومنظمات إسلامية في السويد، مطالبين السلطات السويدية بمنع الاستفزازات التي تستهدف القرآن الكريم.
رقم :
1068745
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