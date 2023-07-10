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الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 13:56

اجتماع "إيغاد" في أديس أبابا لحل الأزمة السودانية

اجتماع "إيغاد" في أديس أبابا لحل الأزمة السودانية
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم أمس الأحد، أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، مولي في، ستسافر إلى أديس أبابا للتواصل مع القادة الأفارقة، خلال اجتماع الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.

وكان مسؤول دبلوماسي سوداني نفى أن يشهد، اليوم الاثنين، عقد لقاء مباشر بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في العاصمة الإثيوبية.

ونقل موقع "العربية"، عن مسؤول سوداني قوله إنه "لا يوجد أي اتصال أو تواصل بين الجيش والدعم السريع".

وأضاف أن وسيلة التواصل الوحيدة كانت غير مباشرة بينهما في جدة في السعودية.

كما أوضح المسؤول أن الدعوة الصادرة من كينيا (باعتبارها رئيسة لجنة الوساطة) لا قيمة لها بالنسبة للسودان، خاصة أنه أبدى اعتراضه على ترؤس كينيا للوساطة.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت، منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، رفضها رئاسة دولة كينيا للجنة المنظمة الحكومية الدولية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، المعنية بإنهاء القتال ومعالجة الأزمة في السودان.
رقم : 1068746
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