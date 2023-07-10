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الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 15:55

ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية

ايران تحتل المرتبة الثالثة في العالم بإنتاج صواريخ كروز البحرية
وأشار المسؤول في كلمة القاها خلال افتتاح مراسم اطلق عليها اسم «عصر امل الصناعات والخدمات البحرية» التي اقيمت في الجامعة الحرة بمدينة بوشهر الى الأهمية التي تحظى بها محافظة بوشهر في البعدين العسكري والاقتصادي، مؤكدا أن هذه الأهمية تظهر لأن ۹۴ % من صادرات النفط الايراني و۷۴ % من صادرات البتروكيمياويات تتم من خلال هذه المحافظة.

وتابع قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية قائلا: ان هذه المحافظة تحظى بأهمية بالغة أيضا في التمور والثروة السمكية وحدودها المائية مع الخليج الفارسي.

وأشاد بأبناء الشعب الايراني لمواقفهم المشرفة في مواجهة المحتلين بمافيهم أهالي محافظة بوشهر الذين سجلوا في تاريخهم الوقوف بوجه استعمارين، وقال: ان أميركا والدول الغربية دخلت المنطقة واستهدفت بقيادة الصهاينة الصناعة البحرية الايرانية.

وأضاف قائلا: ان اكثر من ۲۰ قطعة بحرية ايرانية تعرضت لهذا العدوان، فجاء الرد الايراني لمواجهة القوات المعتدية التي دخلت المنطقة .

وشدد المسؤول على أنه تم بعد هذه المواجهة احتجاز سفينتين لهذه الدول، فزادت القوات العسكرية الأجنبية نشاطاتها في مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
رقم : 1068762
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