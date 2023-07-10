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الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 15:59

بايدن يلتقي سوناك والملك تشارلز في بريطانيا

بايدن يلتقي سوناك والملك تشارلز في بريطانيا
وخلال اللقاء الذي عقد في داونينغ ستريت، بحث بايدن وسوناك الأزمة الأوكرانية والتحفظ البريطاني على قرار تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية وعضويتها في حلف "الناتو".

وقال سوناك إنه "أمر عظيم أن نواصل حوارنا" بعد سلسلة من الاجتماعات هذا العام، مشيرا إلى أن "الجانبين سيبحثان في كيفية تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي المشترك لما فيه صالح مواطنينا".

وأضاف: "نقف كإثنين من أقوى الحلفاء في "الناتو" وأنا أعلم أننا نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي".

بدوره، قال بايدن إنه "لا يمكن أن يجتمع مع صديق أقرب وحليف أكبر"، مشددا على أن "العلاقات بين البلدين متينة للغاية".

وبعد حوالي 40 دقيقة من المحادثات، غادر بايدن مقر رئاسة الوزراء إلى قلعة وندسور على متن طائرته المروحية "مارين ون"، حيث كان في استقباله الملك تشارلز الثالث.

ومن المقرر أن يبحث الملك البريطاني مع الرئيس الأمريكي قضايا البيئة والتغير المناخي قبل انعقاد قمة الأرض في أبو ظبي الخريف المقبل.
رقم : 1068765
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