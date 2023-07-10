الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 تموز 2023 ساعة 17:53

وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط

وزير الاقتصاد السوري يصل إلى مسقط
وكان في استقبال الوزير الخليل والوفد المرافق له في مطار مسقط مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد العُمانية سعيد بن راشد القتبي، ومدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس لجنة المنظمات بالوزارة عماد العجمي، إلى جانب سفير سورية الدكتور إدريس ميا.

ومن المقرر أن يفتتح صباح غد منتدى رجال الأعمال السوري العماني، بمشاركة حوالي 60 رجل أعمال يمثلون كُبريات الشركات السورية، وما يزيد على 100 ممثل عن الشركات العمانية المختلفة.

وتنطلق أعمال المنتدى الذي يقيمه مجلس الأعمال المشترك تحت شعار “تنمية التعاون الاقتصادي السوري العماني” بين الـ 10 و14 من الشهر الحالي، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.
رقم : 1068774
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
ما هي أهمية مخيم جنين بالنسبة لمحور المقاومة؟
8 تموز 2023
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
إيران في "شنغهاي".. هل أقتربت نهاية التفرد الأمريكي؟
8 تموز 2023
السيد الحوثي: مبدأ
السيد الحوثي: مبدأ 'الولاية' يحفظ الأمة من 'الاختراق'
7 تموز 2023
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
اللواء سلامي: 16 مستشفى قيد الانشاء من قبل مقر خاتم الانبياء (ص) للاعمار
7 تموز 2023
عيد الغدير الاغر وعيد الولاية
7 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
جنين قلب الثورة الفلسطينية
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين