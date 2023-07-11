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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 08:35

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر آلية واضحة للحصول على عضوية الناتو

زيلينسكي: أوكرانيا تنتظر آلية واضحة للحصول على عضوية الناتو
وقال زيلينسكي في كلمة له، يوم الاثنين، إن "الجميع يفهمون، كل زعيم وكل بلد، حتى إذا أعلن عن موقف مختلف، ومن الواضح أن أوكرانيا تستحق أن تكون في الناتو. ليس الآن، الآن لدينا حرب، لكننا بحاجة إلى إشارة واضحة ونحتاجها الآن".

وأضاف أن "أوكرانيا قد أصبحت عضوا في الناتو من ناحية الأمر الواقع، وسلاحنا هو سلاح الحلف، وقيمنا هي ما يثق به الحلف".

وأكد الرئيس الأوكراني أنه ينتظر من قمة الناتو في فيلنيوس أن تؤكد على ذلك، مضيفا أن كييف تعمل على أن تكون آلية الحصول على العضوية واضحة وسريعة قدر الإمكان.

وأشار إلى أنه "من المقرر أن تعقد في فيلنيوس لقاءات ثنائية على مختلف المستويات لدول أوروبا وكندا وأمريكا" معتبرا أن "الأولويات واضحة، وهي الدفاع الجوي لمدننا... وهي الأسلحة للجبهة. وستكون في فيلنيوس مفاوضات عن ذلك أيضا. وسنتحدث عن الجوانب الأخرى لحماية حياتنا وأمننا المشترك".

وأعرب زيلينسكي عن قناعته بأنه ستكون هناك "أخبار جيدة" من القمة بالنسبة للقوات الأوكرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068869
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