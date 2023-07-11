توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر والأردن

وأعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية عن اختتام أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية الأردنية، التي ترأسها يوم الاثنين وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري، علي عون، رفقة نظيره الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف محمود الشمالي، بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، بلغ عددها 18 وثيقة.



وبينت الوزارة أن هذه الوثائق تغطي مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والصناعة التقليدية والعمل والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النقل والأرشيف والثقافة.