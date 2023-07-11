الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 09:41

الرئيس الكيني: الوضع في السودان يتطلب قيادة جديدة

الرئيس الكيني: الوضع في السودان يتطلب قيادة جديدة
وأضاف روتو خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، أن الهجمات العرقية في دارفور تتصاعد نحو ارتكاب إبادة جماعية في الإقليم السوداني. مشيرا إلى أن الوضع في السودان يتطلب حوارا جريئا وشاملا حول السلام..

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى إنشاء منطقة حظر طيران في الأجواء السودانية، ونزع المدفعية الثقيلة لمنع تفاقم الأزمة وتأثيرها على المنطقة.

وفي بيان لها، أشارت قوات الدعم السريع إلى أن "القرار داخل المؤسسة العسكرية مختطف وأن هناك مراكز متعددة لاتخاذ القرار تسعى لإطالة أمد الحرب وأفادت بأن مقاطعة الجيش للقمة الرباعية يأتي ضمن نهج النظام السابق".

وقال تحالف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي: "نأسف لغياب وفد القوات المسلحة عن اجتماعات اللجنة الرباعية بالإيغاد، ونأمل أن تتجاوز القوات المسلحة هذه الجوانب الشكلية".

ورفضت الحكومة السودانية وساطة الرئيس الكيني خلال قمة "إيغاد" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والتي حضرها ممثلين عن السعودية والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا البيان الختامي للآلية الرباعية لـ"إيغاد" طرفي النزاع في السودان لوقف إطلاق النار على الفور والاحتكام للحوار. وأشار إلى أنه "لا حل عسكريا في السودان"، داعيا "لسرعة فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيغاد" للتنمية بشرق إفريقيا، يبذلان جهودا حثيثة للتوسط بحل الأزمة في السودان، لكن سبق لوزارة الخارجية السودانية أن رفضت التعامل مع المبادرة ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068888
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
11 تموز 2023
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
11 تموز 2023
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
11 تموز 2023
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
11 تموز 2023
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
10 تموز 2023
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح