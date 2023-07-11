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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 10:59

لافروف يبحث مع بن فرحان التعاون الاستراتيجي بين البلدين

لافروف يبحث مع بن فرحان التعاون الاستراتيجي بين البلدين
وتم ذلك على هامش الإجتماع الوزاري المشترك في جولته السادسة من الحوار الاستراتيجي بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون وروسيا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، تمت مناقشة القضايا ذات الأولوية للتطوير التدريجي للعلاقات الروسية السعودية الودية تقليديا، مع التركيز على مهام التنفيذ العملي للاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقا على أعلى مستوى، بما في ذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة، فضلا عن توسيع العلاقات الثقافية والإنسانية، وتم إيلاء اهتمام خاص لاستمرار التفاعل البناء في أوبك+".

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مناقشة الأوضاع حول قضايا الساعة الدولية وقضايا الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة: "في الوقت نفسه، تم إظهار تطابق أو تقارب بين النهج المبدئية لموسكو والرياض لحل الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع الأطراف المعنية على مستوى دولي مقبول، وأساس قانوني وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وعقد لافروف لقاء، يوم أمس، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في موسكو، في إطار الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول المجلس.

في سياق آخر، كشف لافروف أن دولة قطر ستترأس الحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون في العام المقبل، معلنا أن الجولة السابعة من الحوار ستعقد في الدوحة.

يذكر أن المبادرة لعقد جولات في إطار الحوار بين روسيا ومجلس التعاون تعود إلى عام 2016 وقد انعقد أول اجتماع من نوعه في السعودية في عام 2017.
مصدر : وكالات
رقم : 1068901
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