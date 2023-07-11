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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 11:04

علماء لبنان: لتفعيل المواجهة بوجه تعدي العدو على قرية الغجر

علماء لبنان: لتفعيل المواجهة بوجه تعدي العدو على قرية الغجر
واشار التجمع الى ان ذلك يأتي من خلال قيام العدو باقتطاع الجزء اللبناني من قرية الغجر وإعلانه عن إرسال قوات إلى الحدود مع لبنان وتركيب منصات قبة حديدية محاولاً الإيحاء باستعداده لإجراءات عسكرية، إذا لم تقم المقاومة بسحب الخيم التي نصبتها في المنطقة المتنازع عليها في كفرشوبا.

وأضاف بيان تجمع العلماء أن هذا يوجب على الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها في إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، ولكن الإجراء الأنجح هو إعداد خطة عملية يتكامل فيها العمل الشعبي مع الاستنفار من قبل الجيش والجاهزية العالية والواضحة للمقاومة الإسلامية والوطنية في حال لم يتراجع العدو عن خروقاته، طالبًا إبلاغ قوات الطوارئ الدولية ومجلس الأمن أن لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا الخرق بكل الوسائل المتاحة حتى لو أدى ذلك إلى حرب، مؤكدًا أننا نحن لا نريدها، ولكن لو حصلت، فإنها ستفهم العدو أن ما واجهه في جنين سيكون نقطة في بحر ما سيواجه معنا في لبنان.

ودعا التجمع إلى عدم قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم بديل لغير المأسوف على نهاية ولايته رياض سلامة وتطبيق مقتضيات القانون والدستور باستلام نائب الحاكم الأول الأستاذ وسيم منصوري الحاكمية لبقاء سير المؤسسات، بانتظار الحل النهائي للأزمة الذي لن يكون إلا من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مصدر : وكالات
رقم : 1068902
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