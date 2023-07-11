الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 11:22

المشاركة المليونية عيد الغدير كانت رسالة مهمة لـ أعداء إيران

المشاركة المليونية عيد الغدير كانت رسالة مهمة لـ أعداء إيران
وأكد العميد " شريف " الذي كان يتحدث في احتفال أقيم مساء أمس الاثنين في مدينة محمود آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال غرب طهران أن الامام الخميني (رض) أقام الجمهورية الاسلامية انطلاقا من ثقافة أهل البيت عليهم السلام والتعاليم التي جاء بها نبي الرحمة محمد المصطفى (ص) والنهج الذي رسمه بعده الامام امير المؤمنين علي (عليه السلام).

وتطرق العميد " شريف " الى أعمال الشغب التي شهدتها ايران الاسلامية العام الماضي، مؤكدا أن العدو وقع مرة ثانية في خطأ في حساباته، حيث أن الرئيسين الفرنسي والالماني اللذين كانا يتصوران أن هذه الاعمال ستؤدي الى سقوط الجمهورية الاسلامية الا ان الشعب الايراني أفشل مؤامرات العدو بفضل وعيه وذكائه وتشخيصه لطريق الحق عن الباطل.

وأضاف قائلا: ان الاميركان اعترفوا بأنهم يفتقدون الى قادة يتميزون بالحكمة، في حين يتولى قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي بعد سلفه الامام الخميني طاب ثراه قيادة مسيرة الشعب الايراني بكل حكمة نظرا لتوكله على الله تبارك وتعالى أولا واعتماده على هذا الشعب المسلم ثانيا.

وأكد المتحدث بإسم قوات حرس الثورة الاسلامية أن العدو يحاول تشويه الصورة الناصعة للثورة الاسلامية من خلال اعلامه الكاذب المضلل، والايحاء بأن أوضاع ايران غير آمنة، الا ان المشاكل الصغيرة لن تثني الشعب الايراني عن مواصلة نهجه نحو الامام.

واستطرد قائلا: لقد كنا في الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية نواجه ظروفا صعبة للغاية، الا ان بارادة شباننا ودعم شعبنا استطعنا تجاوز هذه المشاكل لتسير ايران الاسلامية الى الامام بكل قوة واقتدار، وسيحمل الصهاينة أمنية القضاء عليها معهم الى القبر.
مصدر : وكالات
رقم : 1068906
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
11 تموز 2023
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
11 تموز 2023
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
11 تموز 2023
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
11 تموز 2023
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
10 تموز 2023
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح