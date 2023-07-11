كنعاني: الجزر الثلاث إيرانية دون أدنى شك

و رفض ناصر كنعاني ما ورد في البيان المشترك لمجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وقال: هذه الجزر تابعة لإيران وإصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، اذ تؤكد على استمرار سياسة حسن الجوار والاحترام المتبادل، تعتبر تحقيق تنمية المنطقة واستقرارها مسؤولية جماعية لدول المنطقة.



یذکر ان موسكو استضافت يوم أمس الاثنين، اجتماع حوار استراتيجي مع دول مجلس التعاون الخليجي بحضور وزير الخارجية العماني والأمين العام مجلس التعاون.



بعد هذا الاجتماع، أصدر مجلس التعاون الخليجي وروسيا بيانًا مشتركًا وفي جزء من هذا البيان أثيرت مرة أخرى ادعاءات متكررة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث.