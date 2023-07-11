الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 12:33

""حماس‘‘: إخلاء سلطات الاحتلال منزل عائلة 'صب لبن' بالقدس تطهير عرقي

""حماس‘‘: إخلاء سلطات الاحتلال منزل عائلة
وأفاد مصدر صحفي ان قاسم شدد -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- على أن هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وطالب الناطق باسم حركة حماس المجتمع والمؤسسات الدولية بموقف واضح وعملي من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية.

واقتحم مستوطنون فجر اليوم الثلاثاء، منزل عائلة “صب لبن” في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قوات الاحتلال وإخلائه من أصحابه واعتقال المتضامنين مع العائلة هناك.

ويأتي طرد العائلة والاستيلاء على المنزل، بعد معاناة عاشتها عائلة صب لبن جرّاء محاولات الطرد والتهجير، بدأت منذ الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس عام 1967، ولكنها صمدت في وجه محاولات الاقتلاع رغم استجلاب مستوطنين وسيطرتهم قبل عدة سنوات على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقيت العائلة تقطن في الطابق الأوسط الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة، لتجبر على مغادرته فجر اليوم.
مصدر : وكالات
رقم : 1068917
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
11 تموز 2023
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
11 تموز 2023
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
11 تموز 2023
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
11 تموز 2023
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
10 تموز 2023
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح