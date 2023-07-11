الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 13:12

المحتل الإسرائيلي يخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس

المحتل الإسرائيلي يخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس
وأوضح "المركز الفلسطيني للإعلام"، ان صحيفة “هآرتس” العبرية - كشفت اليوم- أن ما يسمى حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية، يدفع بمخطط لبناء المستوطنة.

وبيّنت أن المخطط قدّمته شركة مقاولات يديرها متطرف يميني، علما أن المنطقة المزمع إقامة المستوطنة فيها خصصت من أجل خدمة الفلسطينيين في إطار خطة لموظف التسويات الذي يخضع لوزارة القضاء أيضا.

ويشمل المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة مساحتها 12 دونما في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

ووفق الصحيفة؛ ستنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط الأسبوع المقبل. ويقضي المخطط بإحاطة المستوطنة بجدار.

وأكدت منظمات إسرائيلية بينها “عير عميم” منذ بداية الإجراءات في هذه المنطقة، ركز موظف التسويات في وزارة القضاء على مناطق، يُزعم أنه تتواجد فيها “أراض بملكية يهودية”، وأن هذا الموظف تحول إلى أداة بأيدي منظمات استيطانية.

ولا توجد في منطقة قرية أم ليسون أراض أخرى للبناء للفلسطينيين المقدسيين.

وزعمت الصحيفة، أن شركة المقاولات “طوفوديا” اشترت أراض في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن باقي الأراضي في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى ما قبل العام 1948، وفق ادعائها.

وتدعي شركة المقاولات الصهيونية أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ”تهويد القدس”.

وذكرت الصحيفة اسم الثري الأسترالي اليهودي، كيفين برمايستر، على أنه أحد الناشطين البارزين في مشروع هذه المستوطنة، وهو عضو في مجلس إدارة شركة “طوفوديا”. وعضو آخر في مجلس إدارة الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق متحدثا باسم جمعية “إلعاد” الاستيطانية التي تسعى إلى السيطرة على حي سلوان، وهو مدير عام صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية المتطرفة.

وبادر ما يسمى حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى مخططات إقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة “غفعات هشكيد” المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة “كدمات تسيون” بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.

وقال الباحث أفيف تتارسكي، من جمعية “عير عميم”: إن “هذه المرة الثالثة خلال أقل من سنتين التي يستغل فيها حارس الأملاك العام تفويضه المؤقت من أجل إقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني.

وأشار إلى أن التعاون بين حارس الأملاك وعناصر المستوطنين تجاوز خطوطا حمراء بارزة هذه المرة”.

وأضاف تتارسكي أنه “على غرار جميع سكان شرقي القدس، يعاني سكان أم ليسون من اختناق تخطيطي يؤدي إلى نقص بالمساكن والمباني العامة الضرورية. وبدلا من أن تدفع تسوية الأراضي حلا لهذه الضائقة، تستغل مرة أخرى برعاية حارس الأملاك لإقامة مستوطنة لتشكل تهديدا هائلا على سلامة سكان الحي (الفلسطينيين)”.
رقم : 1068926
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
11 تموز 2023
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
11 تموز 2023
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
11 تموز 2023
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
11 تموز 2023
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
10 تموز 2023
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح