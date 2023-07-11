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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 13:22

الحويت: الإيرانيون شاركوا في تحرير مدن العراق من سيطرة ‘‘داعش‘‘

الحويت: الإيرانيون شاركوا في تحرير مدن العراق من سيطرة ‘‘داعش‘‘
وأضاف المصدر نقلا عن الشيخ الحويت قوله في بيان: "بمناسبة الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل نستذكر بكل فخر واعتزاز الملحمة الخالدة التي اثلجت صدور شعبنا وقصمت ظهر "داعش" الارهابي الذي استباح الموصل في غفلة من الزمن"..

وقال الشيخ الحويت في بيانه، "تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا الأبرار من الجيش والبيشمركة والحشد الشعبي والقوات الامنية وجهاز مكافحة الارهاب والقوات المسلحة الاخرى الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء".

واضاف: "بهذه المناسبة التاريخية لايسعنا الا ان نستذكر تضحيات أخوتنا من الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين شاركوا العراقيين بتحرير مدنهم وقدموا دمائهم الزكية وارواحهم الطاهرة دفاعاً عن تراب الوطن وكرامة المواطن ، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والخزي والعار للارهاب".
مصدر : وكالات
رقم : 1068927
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