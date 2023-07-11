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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 14:44

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لــ'كييف'حول انضمامها لحلف 'الناتو'

واشنطن تعطي الضوء الأخضر لــ
قال سوليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "أعضاء الناتو سيرسلون إشارات إيجابية بشأن انضمام أوكرانيا للحلف"، مضيفا أن الرئيس الأميركي جو بايدن سوف يلتقي مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتأكيد دعم واشنطن لكييف.

لكن المسؤول الأميركي أكد أيضا أن الناتو "سيعرض مسارا لانضمام أوكرانيا للحلف لكن لا جدول زمنيا محددا للخطوة".

كما أوضح سوليفان أن اجتماع قادة الحلف سيشهد مناقشة زيادة الإنفاق الدفاعي وعلى الأزمة في أوكرانيا و"حزم المساعدات الجديدة لدعم حاجاتها على المدى الطويل".

كان زيلينسكي قد عبّر، الاثنين، عن ثقته في انضمام بلاده إلى حالف الناتو، متوقعا أن تنجح قمة الحلف التي تبدأ اليوم في ليتوانيا بوضع "طريقة" تنضم كييف من خلالها رسميا إليه، بحسب رويترز.

وأضاف في خطابه الليلي: "ما زلنا نعمل على وضع الصياغة، أي على الكلمات المحددة التي تحمل تأكيدا كهذا، لكننا نوقن بالفعل الحقيقة المتمثلة في أن أوكرانيا ستكون جزءا من هذا الحلف".

وأردف قائلا: "نعمل على وضع طريقة للحصول على العضوية (في الحلف) بأوضح صورة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن".

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين أوروبيين أن أكبر حلفاء أوكرانيا الغربيين ما زالوا يعملون على الانتهاء من إطار عمل مشترك من شأنه أن يمهد الطريق لحصول كييف على ضمانات أمنية على المدى الطويل، وقد ينتظرون إلى أن تنتهي فعاليات قمة الحلف خلال الأسبوع للإعلان عن تلك الضمانات.

وتجرى مفاوضات بين أعضاء الحلف بخصوص دعوة أوكرانيا رسميا للانضمام وموعد ذلك والشروط التي يتعين على أوكرانيا الوفاء بها وكيفية تقييم مدى تقدمها نحو تحقيق هذه الغاية.

وقال زيلينسكي إن قمة فيلنيوس يجب أن تؤكد أن أوكرانيا عضو في الحلف "بحكم الأمر الواقع" لأنها تملك أسلحته وتشاركه القيم نفسها.

وأضاف "حتى وإن كان هناك اختلاف في المواقف، فإنه لا يزال من الواضح أن أوكرانيا تستحق الانضمام إلى الحلف ... ليس الآن فالحرب دائرة حاليا. لكننا بحاجة للحصول على دليل واضح، ونحن بحاجة إليه الآن".

وقال زيلينسكي مساء الاثنين إن أوكرانيا ستُجري على هامش القمة محادثات ثنائية مع دول منها، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، بشأن إرسال المزيد من الأسلحة والذخيرة إلى كييف.
رقم : 1068934
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