'أنصار الله' تنتقد مجلس الأمن بالتغريد خارج السرب والابتعاد عن هموم شعب اليمن

وجدد محمد علي الحوثي في تغريدة له على تويتر ، التأكيد على أن الطريق الأمثل هو إلزام قادة تحالف العدوان المتعهد لمجلس الأمن بصرف المرتبات لجميع الموظفين اليمنيين وكذلك تسليم المساعدات للمستحقين "نقدا" كما سبق المطالبة بذلك فيكفي الأمم المتحدة فسادا على حساب جوع اليمنيين.



وأضاف أن الطربق الأمثل يكمن في إعلان وقف العدوان وفك الحصار العبثي والزام دول العدوان بإعادة الأعمار والتعويض للشعب والدولة بالجمهورية اليمنية عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة على أن يتم خصم ذلك من أموال الدول المعتدية كما حصل في ‎الكويت أو كما يصرح به مسؤولي ‎الاتحاد الأوروبي عن ‎اوكرانيا وتعويضها من ‎روسيا.



وأكد محمد علي الحوثي أن هذه المطالب هي حقوق أقل واجب يقوم به مجلس الأمن أمام مايقوم به أغلب أعضائه طوال التسع السنوات ضد ‎اليمن.