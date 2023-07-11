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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 16:30

كوريا الشمالية تعلق على مخطط أمريكا لإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية

كوريا الشمالية تعلق على مخطط أمريكا لإمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية
ووصفت كوريا الشمالية المخطط الأمريكي، بأنه "عمل إجرامي"، وطالبت واشنطن بالتخلي الفوري عنه.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقر بأنه قرار صعب، تظهر أنه كان على دراية بالعواقب الوخيمة لاستخدام الذخائر العنقودية.

وأضافت: «إنني أدين بشدة قرار أمريكا بتقديم أسلحة دمار شامل إلى أوكرانيا، باعتباره عملًا إجراميًا خطيرًا، في الوقت الذي تحاول فيه دفع العالم إلى كارثة جديدة، وأطالب بشدة بإلغائها على الفور».

والأسبوع الماضي، أعلنت أمريكا عن إرسالها ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.

كما تعهدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، بإمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية ذات الفعالية الكبيرة.
رقم : 1068950
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