مليونية عيد الغدير كانت رسالة مهمة الى أعداء إيران

وكأن المدينة اجتمعت كلها، جموع غفيرة، حشود كبيرة تمتد علي مد البصر، ملايين من الايرانيين يملئون الشوارع محتفلين مبتهحين مسرورين بعيد الغدير الاغر.



يقولون انهم حرصوا علی اقامة حفل هو الاكبر في التاريخ بمناسبة امامة اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.



وفي هذا الصدد اعتبر المتحدث بإسم قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " رمضان شريف " المشاركة المليونية التي سطرها الشعب الايراني في احتفال عيد الغدير، بمثابة رسالة مهمة يوجهها موجهة الى أعداء الجمهورية الاسلامية، مؤكدا أن هذه المشاركة أدت الى أن يصبح أعداء البلاد ووسائل الاعلام الاجنبية مذهولين وعاجزين عن التفوه بأية كلمة.



وأكد العميد " شريف " الذي كان يتحدث في احتفال أقيم مساء أمس الاثنين في مدينة محمود آباد التابعة لمحافظة قزوين شمال غرب طهران أن الامام الخميني (رض) أقام الجمهورية الاسلامية انطلاقا من ثقافة أهل البيت عليهم السلام والتعاليم التي جاء بها نبي الرحمة محمد المصطفى (ص) والنهج الذي رسمه بعده الامام امير المؤمنين علي (عليه السلام).



وتطرق العميد " شريف " الى أعمال الشغب التي شهدتها ايران الاسلامية العام الماضي، مؤكدا أن العدو وقع مرة ثانية في خطأ في حساباته، حيث أن الرئيسين الفرنسي والالماني اللذين كانا يتصوران أن هذه الاعمال ستؤدي الى سقوط الجمهورية الاسلامية الا ان الشعب الايراني أفشل مؤامرات العدو بفضل وعيه وذكائه وتشخيصه لطريق الحق عن الباطل.



وأضاف قائلا: ان الاميركان اعترفوا بأنهم يفتقدون الى قادة يتميزون بالحكمة، في حين يتولى قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي بعد سلفه الامام الخميني طاب ثراه قيادة مسيرة الشعب الايراني بكل حكمة نظرا لتوكله على الله تبارك وتعالى أولا واعتماده على هذا الشعب المسلم ثانيا.



وأكد المتحدث بإسم قوات حرس الثورة الاسلامية أن العدو يحاول تشويه الصورة الناصعة للثورة الاسلامية من خلال اعلامه الكاذب المضلل، والايحاء بأن أوضاع ايران غير آمنة، الا ان المشاكل الصغيرة لن تثني الشعب الايراني عن مواصلة نهجه نحو الامام.



واستطرد قائلا: لقد كنا في الاعوام الاولى لانتصار الثورة الاسلامية نواجه ظروفا صعبة للغاية، الا ان بارادة شباننا ودعم شعبنا استطعنا تجاوز هذه المشاكل لتسير ايران الاسلامية الى الامام بكل قوة واقتدار، وسيحمل الصهاينة أمنية القضاء عليها معهم الى القبر.