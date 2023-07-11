الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 17:56

تفكيك عصابة مسلحة في مدينة سراوان جنوب شرق إيران

تفكيك عصابة مسلحة في مدينة سراوان جنوب شرق إيران
وأكد العميد دوست علي جليليان لوكالة "فارس" في مدينة زاهدان مركز المحافظة الواقعة جنوب شرق إيران، اليوم الثلاثاء، أن رجال الشرطة استلموا معلومات بأن 5 من الذين يربكون الوضع الأمني ويعملون على الإخلال به ويحملون في ملفاتهم جنح سرقة وقتل قد شوهدوا في ضاحية إحدى المناطق بمدينة سراوان.

وتابع المسؤول قائلا: إن التحركات التي قام بها أعضاء هذه العصابة قد تم رصدها من قبل رجال الشرطة الذين نفذوا عملية عاجلة ومعقدة تم خلالها إلقاء القبض على المتهمين وهم في وكرهم.

وأضاف قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان: لقد تم العثور في وكر العصابة المسلحة على 3 بنادق كلاشينكوف و6 مسدسات و290 طلقة نارية.

وصرح جليليان أن اعضاء العصابة اعترفوا بارتكابهم جرائم قتل وسرقة سيارات بصورة مسلحة، موضحا أن التحقيقات التخصصية جارية بشأنهم.
رقم : 1068974
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
11 تموز 2023
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
11 تموز 2023
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح
11 تموز 2023
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
النظام الخليفي يمنع صلاة الجمعة في أكبر مساجد الشيعة.. وعود خليفية كاذبة وانتهاكات مستمرة
11 تموز 2023
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
خلطة أردوغان العربية لإنقاذ اقتصاد تركيا
10 تموز 2023
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
البوصلة السعودية تتجه نحو الصين.. تحالفات جديدة في مرحلة التغيير العالمي
10 تموز 2023
جنين قلب الثورة الفلسطينية
جنين قلب الثورة الفلسطينية
10 تموز 2023
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
الأمم المتحدة تصفع ‘‘إسرائيل‘‘.. تأثيرات ذلك؟
10 تموز 2023
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
ردود فعل الشارع الاردني ضد جرائم الكيان الصهيوني في جنين
10 تموز 2023
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
جرائم حرب بريطانية في أفغانستان.. حقوق الإنسان المزيفة ودموع التماسيح
8 تموز 2023
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
فشل الهجوم ‘‘الإسرائيلي‘‘ على جنين وتأثيراته؟
8 تموز 2023
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
مناورات سورية - روسية.. التوقيت والرسائل؟
8 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
إيران والجزائر على طريق التعاون الاستراتيجي
سوريا تلغي اعتماد ‘‘بي بي سي‘‘ . لماذا؟
الدول العربية تساعد الكيان الصهيوني في تنفيذ مخططاته للسيطرة على ثروات الشرق الأوسط
ضربة أخرى للمرتزقة في اليمن.. تمرد قبائل مأرب على حزب الإصلاح