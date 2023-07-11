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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 19:32

قاليباف: الفلسطينيون انتقلوا من مقاومة الاحتلال بالحجر إلى دكّه بالصواريخ

قاليباف: الفلسطينيون انتقلوا من مقاومة الاحتلال بالحجر إلى دكّه بالصواريخ
وعقد هذا اللقاء على هامش اجتماع جمعية البرلمانات الآسيوية، صباح اليوم الثلاثاء في طهران، وقال قاليباف إن طريق الخلاص الوحيد طوال 70 عاما من الاحتلال الصهيوني لفلسطين كانت المقاومة ومقارعة الكيان الصهيوني للقضاء بالكامل على هذا الكيان.

وأضاف قاليباف أن: إيران تعتقد دوما بأن إجراء الانتخابات بمشاركة المسلمين والمسيحيين واليهود والأشخاص الذي ينتمون بالكامل إلى فلسطين، يمكنه أن يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وإن تنفيذ هذا المقترح أيضا رهن بالكفاح، وكما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية فإن فلسطين يجب أن تكون من البحر إلى النهر.

واعتبر قاليباف أن جيل الشباب الفلسطيني هو اليوم أشد عزما على القتال ضد الكيان الصهيوني، وأضاف أن: "اسرائيل" كانت تظن بأن مرور الوقت سيجعل القضية الفلسطينية منسية لكن هذا لم يحصل، وهذا ببركة جهاد الإمام الخميني (رض) والشهداء العظام في هذا الدرب، تماما مثل مناسبة يوم القدس العالمي الذي ستبقي القضية الفلسطينية حية ونابضة.

وتابع قاليباف: "في يوم من الأيام كان الفلسطينيون يحاربون بالحجر، لكن اليوم فإن هؤلاء الشباب باتت أيديهم مليئة ويحاربون "إسرائيل" في الأراضي المحتلة وفي غزة، بالصواريخ، وهم يعتبرون من قادة هذا المحور".

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني: "اليوم نحن بحاجة إلى الوحدة بين كافة الفصائل الفلسطينية والأمة الإسلامية والدول الإسلامية لتحقيق النصر النهائي لفلسطين".

من جانبه ثمن نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني في هذا اللقاء الدعم الإيراني المستمر والدائم للشعب الفلسطيني، واعتبر العلاقة بين الشعب الفلسطيني وإيران بأنها علاقة متينة وقال: "في يوم من الأيام قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحويل السفارة الصهيونية إلى سفارة لفلسطين ورفعت علمنا فوقها، والإمام الخميني (رض) أعلن آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس وهذا يدل على عمق إدراكه لأهمية القضية الفلسطينية."

وأضاف: إن الشعب الفلسطيني يناضل دوما لتحرير القدس ورفع راية فلسطين في القدس، كما أن الجمهورية الإسلامية أيضا داعمة للشعب الفلسطيني على الدوام ووقفت بجانبه، ومن جانب آخر فان الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، قائد قوة القدس العزيز، قد ضحى بنفسه في درب تحرير فلسطين.

وتابع أن "الكيان الصهيوني يحاول ضم الضفة الغربية والقدس وإنشاء دولة يهودية بالكامل على الأراضي المحتلة، كما يرتكب جرائم يومية ضد الرجال والنساء والأطفال في كافة مناطق الضفة والقدس ويشن عدوانا عسكريا على غزة، إن هذه الجرائم هي استمرار للتمييز العنصري في أراضي 1948، والاحتلال يمنع عودة اللاجئين إلى ديارهم".

وأضاف علي أحمد فيصل "إن الشعب الفلسطيني يرى لزاما على نفسه أن يستمر في درب المقاومة لإنهاء الاحتلال والمجازر اليومية التي يرتكبها هذا الكيان، وتحقيق أهداف هذا الشعب".
رقم : 1068992
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