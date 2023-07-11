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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 19:34

أول قطار إيراني يصل أفغانستان عبر طريق خواف - هرات السككي

أول قطار إيراني يصل أفغانستان عبر طريق خواف - هرات السككي
وجرت مراسم تدشين طريق خواف – هرات للسكك الحديدية (بمحافظة خراسان الرضوية - شمال شرق إيران)، جرت اليوم بحضور المدير التنفيذي لهيئة السكك الحديد الأفغانية ومساعدي وزارة التجارة الخارجية في هذا البلد، إلى جانب ممثل خاص عن وزير الطرق الإيراني ومحافظ خراسان الرضوية ومساعده للشؤون الاقتصادية، وأيضا عدد من الدبلوماسيين لدى سفارة الجمهورية الإسلامية في كابول.

وخلال تصريحه بمراسم لافتتاح، رأى محافظ خراسان الرضوية "يعقوب علي نظري" أن طريق خواف – هرات السككي يشكل قناة الربط السككي الوحيدة لتصدير السلع الإيرانية إلى دولة أفغانستان.

ولفت نظري بان من ميزات هذا الطريق السككي، هو تسريع وتسهيل عملية نقل السلع إلى أفغانستان؛ مردفا انه مع تعزيز الإجراءات المتعلقة بالقضايا الأمنية والمرورية في معبر دوغارون الحدودي (بمحافظة خراسان الرضوية)، سيرتفع حجم الصادرات الإيرانية إلى أفغانستان بنحو ملفت.

علما أن دور طريق خواف – هرات السككي، لا يقتصر على الربط بين إيران وأفغانستان، وإنما يشكل الحلقة المكملة لممر الشرق – غرب البري السريع، الذي يربط بين شرق وغرب العالم، مرورا بالصين وأوزبكستان وأفغانستان وإيران وتركيا.
رقم : 1068993
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