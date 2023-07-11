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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 19:37

محادثات إيرانية - سورية تتناول ضرورة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات

محادثات إيرانية - سورية تتناول ضرورة تعزيز العلاقات في مختلف المجالات
وأعرب صباغ عن تمنياته للسفير أكبري بالنجاح في مهامه الجديدة، مؤكداً عمق العلاقات القوية المتجددة دوماً بين البلدين الصديقين وضرورة تعزيزها في مختلف الجوانب، ولاسيما ما بين مجلس الشعب ومجلس الشورى الإسلامي في إيران.

وثمن رئيس المجلس عالياً مواقف إيران الداعمة لسورية وسيادتها ووحدة أراضيها واستقلال شعبها، مؤكداً أن سورية تمضي اليوم بقوة نحو تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب.

من جانبه أكد أكبري أن إيران وسورية تمكنتا معاً من حماية عزتهما وقرارهما السيادي المستقل، من خلال الوقوف في وجه قوى الشر والعدوان التي استهدفت هوية وانتماء الشعبين الإيراني والسوري، مبيناً أن محور المقاومة يواجه اليوم حرباً من نوع آخر هي الحرب الاقتصادية.

ولفت أكبري إلى أن البلدين يتحركان بوتيرة سريعة من أجل مواجهة مخططات الأعداء، من خلال تسريع تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة وفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين.
رقم : 1068994
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