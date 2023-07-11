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الثلاثاء 11 تموز 2023 ساعة 20:12

روسيا تلغي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

روسيا تلغي مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا
واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر.

وتضمنت الوثيقة التي قدمتها سويسرا والبرازيل، تمديد عمل معبر باب الهوى الوحيد على الحدود بين سوريا وتركيا، حيث صوت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويذكر أنه في 10 يوليو، انتهت آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن يقرر تمديد عمل حاجز باب الهوى "لمدة تسعة أشهر أي حتى 10 أبريل 2024".

وفي غضون ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

ويعمل نظام التسليم المبسط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014، ويتم تجديد هذه الآلية سنويا.
رقم : 1069001
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