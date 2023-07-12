الحكومة السودانية: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد

جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".



وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.



وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولى وليم روتو رئاسة اللجنة الرباعية، "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض علي تولى الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".



وحول ما جاء في البيان حول اجتماع قمة دول قوات شرق أفريقيا للطوارئ، وبحث إمكانية نشرها في السودان بدعوى حماية المدنيين، قال بيان الحكومة السودانية إن الخرطوم ترفض نشر أي قوات أجنبية على أراضيها وستعتبرها قوات معتدية.



وأكد البيان أن المساعدات الانسانية التي تقدمها جهات دولية تصل إلى المحتاجين، مشيرا إلى أن حكومة السودان تؤكد حرصها على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتذليل الصعاب أمامهم.



واستضاف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، يوم الاثنين، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.



يشار إلى أنه في 12 حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.



وتتواصل، منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.