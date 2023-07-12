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الأربعاء 12 تموز 2023 ساعة 10:36

رئيسي: يجب زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي

رئيسي: يجب زيادة حصة إيران في الاقتصاد الأفريقي
وقال رئيسي قبيل مغادرته إلى القارة الأفريقية فجر اليوم الاربعاء: تتم هذه الزيارة بدعوة من رؤساء كينيا وأوغندا وزيمبابوي.

وأضاف: علاقاتنا مع دول القارة الأفريقية كانت علاقات جيدة للغاية في مختلف المجالات بعد انتصار الثورة ، لكن مع مرور الوقت، تعرضت بعض العلاقات للانقطاع خاصة في العقد الماضي.

واردف رئيس الجمهورية: بالنظر إلى الثروات الهائلة والموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة في إفريقيا اليوم ، وبالنظر إلى المواهب العديدة التي نراها في هذه القارة، يمكن تبادلها مع قدرات الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واشار رئيسي الى أهمية إقامة العلاقات مع الدول الأفريقية، وقال: إن هذه الدول مهتمة للغاية بالعمل مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ومستعدة لذلك، بعض المتواجدين في أفريقيا لديهم وجهة نظر استغلالية، لكن وجهة نظرنا هي الكرامة الإنسانية.

وقال الرئيس الايراني: حصتنا من الاقتصاد الإفريقي متدنٍ جداً ، وحجم الاقتصاد الإفريقي 1200 مليار دولار ، بينما حصتنا لا تتجاوز مليار ومائتي مليون دولار.

واضاف رئيسي: هناك مجالات جيدة جدا للتعاون في مجال زراعة الأراضي والزراعة في أفريقيا. في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية وهو مجال جيد للتصدير في هذا المجال.

واعرب رئيس الجمهورية عن أمله في اتخاذ خطوات في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية خلال هذه الرحلة ، مضيفاً: التواصل مع الدول الأفريقية من المجالات التي سنعمل عليها في السياسة الخارجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1069130
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