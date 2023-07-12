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الأربعاء 12 تموز 2023 ساعة 12:02

طهران تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات في منظمة "ایکو"

طهران تستضيف الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات في منظمة "ایکو"
و افتتح صباح اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، الذي استضافته وزارة الاتصالات الإيرانية.

ويهدف الاجتماع الى إيجاد سبل لتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأسست منظمة "ايكو" منذ 52 عامًا بالتعاون مع ثلاث دول هي إيران وتركيا وباكستان وتعتبر إيران أحد مؤسسي هذه المنظمة.
حاليًا ، هناك 10 دول أعضاء في هذه المنظمة ، ودول باكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وإيران أعضاء مشتركون بين منظمة "ایکو" ومنظمة شنغهاي للتعاون.

ويستمر الاجتماع يومين ويتم خلاله تبادل وجهات النظر بين الوزراء الحاضرين حول مستقبل التحول الرقمي.
مصدر : وكالات
رقم : 1069151
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