قائد الثورة: الغفلة عن التبليغ الديني سيقود الى تغيير الهوية الثقافية

كلام قائد الثورة الاسلامية جاء لدى استقباله حشدا من المبلغين وطلاب الحوزة العلمية في البلاد، صباح اليوم الاربعاء في حسينية "الامام الخميني (رض)" في طهران، حيث أعرب سماحته عن القلق الذي يساوره تجاه قضية التبليغ الديني، معتبرا اياها حاجة ملحة تأتي في مقدمة الاعمال والمهام التي يجب ان تؤديها الحوزات العلمية.



وقال آية الله خامنئي " نظرا للمعلومات التي تصلني من جهات عديدة، يساورني القلق تجاه التبليغ. ان مجالات التبليغ في البلاد هائلة ومتراكمة وواسعة جدا وحتى اذا ضاعفنا العمل عدة اضعاف ، لا اعتقد بأننا سنغطيها ".



وشدد سماحته ايضا " نحتاج الى التبليغ، وايضا الى الوعظ، وايضا الى التحقيق. ان النظرة السائدة اليوم في الحوزات العلمية هي ان التبليغ يأتي في المرتبة الثانية من الاهمية، وان المرتبة الاولى هي للقضايا الاخرى مثل المقامات العلمية وامثالها. علينا ان نتجاوز هذه النظرة ، فالتبليغ يأتي في الدرجة الاولى (من الاهمية)".