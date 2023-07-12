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الأربعاء 12 تموز 2023 ساعة 12:12

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروسي لدى طهران

الخارجية الايرانية تستدعي السفير الروسي لدى طهران
وابلغ مساعد وزير الخارجية ومدير قسم الخليج الفارسي في الخارجية الايرانية "علي رضا عنايتي" احتجاج ايران على ما تضمنه البيان ، الى السفير الروسي ، مؤكدا ان الجزر الايرانية الثلاث ابوموسى، وتنب الكبرى وتنب الصغرى، هي جزء ابدي من التراب الايراني ، وطالب بتصحيح الموقف الروسي تجاه هذه القضية.

من جانبه اكد السفير الروسي في طهران على احترام وحدة الاراضي الايرانية واعدا بنقل الاحتجاج الايراني الى موسكو على الفور.

هذا وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني قد رفض ايضا يوم امس الثلاثاء ما ورد في البيان المشترك لدول مجلس التعاون للخليج الفارسي وروسيا حول الجزر الإيرانية الثلاث ، قائلا: ان هذه الجزر تابعة لإيران إلى الأبد ، وان إصدار مثل هذه التصريحات يتعارض مع العلاقات الودية بين إيران وجيرانها.
مصدر : وكالات
رقم : 1069154
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