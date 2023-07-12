عبداللهيان: وجود سوق تصدير واستيراد متنوع أرضية مهمة للتعاون بين إيران وأفريقيا

وقال أمير عبداللهيان في تغريدة على تويتر، نحن اليوم برفقة رئيس الجمهورية في كينيا وأوغندا (شرق إفريقيا). إن وجود فئة سكانية شابة طيبة ومحبة، قد حول هذه القارة إلى أرض الفرص المتطورة.



ونوه إلى أن أفريقيا متعصبة للحفاظ على الاستقلال السياسي، معتبرا وجود سوق تصدير واستيراد متنوع أرضية مهمة للتعاون بين إيران وأفريقيا.



وكان وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان، قد بحث في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية كينيا ألفريد موتوا، آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات بين الجانبين، والقضايا والوثائق المتعلقة بزيارة الدكتور رئيسي القادمة إلى كينيا.



وأكد وزير الخارجية على مكانة دول القارة الأفريقية في السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، مشيراً إلى الامكانيات العديدة المتاحة في البلدين، وأضاف، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى إلى تعزيز علاقاتها الخارجية بطريقة متعادلة ومتوازنة وشاملة مع الدول الأفريقية بما في ذلك كينيا.



بدوره أعرب وزير خارجية كينيا عن ارتياحه لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمنطقة شرق إفريقيا وبدايتها من كينيا، معلنا استعداد نيروبي لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات، ورحب بتوقيع الوثائق النهائية للتعاون بين البلدين.



ووصل الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي إلى مطار نيروبي صباح اليوم الاربعاء 12 تموز/يوليو واستقبله مسؤولون كينيون.



وغادر رئيسي، فجر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوى، بحضور النائب الأول للرئيس والنائب الدولي لمكتب قائد الثورة الاسلامية ومجموعة من أعضاء مجلس الوزراء طهران متوجهاً إلى كينيا بدعوة رسمية من رؤساء الدول الثلاث كينيا وأوغندا وزيمبابوي.



ويرافق رئيسي في هذه الزيارة وزير الصحة جهاد الزراعة ووزير الخارجية ووزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي ونائب وزير العلوم والتكنولوجيا ومجموعة من المعاونين والهيئات التنفيذية لرئيس الجمهورية.