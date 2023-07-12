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الأربعاء 12 تموز 2023 ساعة 13:22

مجزرة جديدة توقع عشرات الضحايا بقصف سوق أم درمان السودانية

مجزرة جديدة توقع عشرات الضحايا بقصف سوق أم درمان السودانية
وكان شهود في مدينة أم درمان العاصمة قد أشاروا إلى تجدّد الاشتباكات المسلحة في أنحاء المدينة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وحسب الشهود، فقد حلق طيران الاستطلاع الحربي في سماء المدينة، وأطلق مجموعة من القذائف الصاروخية على مواقع لقوات الدعم السريع.

في الأثناء، أعلن الجيش السوداني تمشيط منطقة بمدينة أم درمان، ما أدى إلى هروب جماعي لقوات الدعم السريع.

وقالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، إن قصفاً أدى إلى مقتل 34 شخصاً، بينهم أطفال، في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية.

وأوضحت سلطات الصحة السودانية أن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل، وفق ما نقلت "رويترز".

في الأثناء، أعلن الجيش السوداني تمشيط منطقة بمدينة أم درمان، ما أدى إلى "هروب جماعي لقوات الدعم السريع". وذكر، في بيان مقتضب، أن "قوات العمل الخاص بمنطقة أم درمان العسكرية تمشط عابدين التجاني الماحي (مناطق سكنية) من جيوب مليشيا (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) حميدتي، وهروب جماعي للمليشيات المتمردة".

ولا تزال قوات الدعم السريع تسيطر بالكامل على مدخلي جسر شمبات الحيوي الذي يربط بين مدينتي أم درمان وبحري. وأشار الشهود إلى أن "الجيش انتشر بكثافة بعدة أحياء في مدينة بحري لإجبار قوات الدعم السريع على الخروج من داخل منازل المواطنين".

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إعلامية، أن قوات الشرطة السودانية عادت لعملها في منطقة كرري بمدينة أم درمان، بعد تراجع قوات الدعم السريع، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث أظهرت مقاطع فيديو وصور انتشار عدد من القوات المحلية.

ووفقا للتقارير ذاتها، فقد أجبرت العمليات النوعية المتواصلة للجيش السوداني، والتمشيط شبه اليومي في مناطق جنوبي أم درمان، اجبرت قوات لدعم السريع على التراجع عن بعض النقاط التي كانت تتواجد بها.

كما أشارت المعلومات الرائجة، إلى استمرار تحليق الطائرات الاستطلاعية في أم درمان، التي تعيش هدوءاً نسبياً، مع بعض المناوشات في أحياء يتقارب فيها تواجد أفراد الجيش وعناصر الدعم السريع من بعضهما.

في غضون ذلك، اعتبرت واشنطن، مقتل مدنيين جراء غارات جوية في بحري وأم درمان شمالي وغربي العاصمة الخرطوم واحدة من أخطر هجمات القتال بالسودان. ودعت السفارة الأميركية بالسودان طرفي الصراع إلى الوفاء بالتزاماتهما بحماية المدنيين.
رقم : 1069166
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