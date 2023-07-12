مصرع وإصابة زوار إيرانيين بحادث تصادم على طريق سامراء

وقالت المصادر، إن "حادث سير مروع اثر اصطدام صهريج لنقل المشتقات النفطية بحافلة نقل ركاب وقع على طريق سامراء ذراع دجلة"، مبينا أن "الحادث أسفر عن مصرع 2 من الإيرانيين واصابة 32 أخرين".



وأضاف، أن "الطريق يربط محافظة صلاح الدين ب‍الرمادي".