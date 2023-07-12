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الأربعاء 12 تموز 2023 ساعة 16:57

جريمة عائليّة مروّعة في تونس

جريمة عائليّة مروّعة في تونس
وخلال الأيام الماضية، انتشرت أخبار حول أن الجناة في القضية التي وقعت مطلع الشهر الماضي، هم من المهاجرين الأفارقة في المدينة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة توترات كبيرة بين المواطنين والمهاجرين الموجودين فيها، ما أجبر الحكومة على إخراج الأجانب من صفاقس.

وبحسب موقع إذاعة موزاييك التونسية، فإن الناطق باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، هشام الكسيبي، نفى الأخبار المتعلقة بتورط مهاجرين في الجريمة، مضيفا أنه إلى الآن لم يتم إخلاء سبيل ابن المجني عليهما وصديقه المتهمين في القضية.


وأكد الكسيبي أن التحقيقات مستمرة في الجريمة مع استمرار توقيف المتهمين، وقد صدر بحقهما مذكرة إيداع بالسجن منذ يوم 12 حزيران الماضي.


وجاء قرار التوقيف بعد أن توفر لقاضي التحقيق في محكمة صفاقس الابتدائية أدلة وقرائن كافية لتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بحسب الموقع.


وأظهرت المعاينات الأولية لموقع الجريمة بمنزل الضحايا، أن عملية القتل تمت بسكين كبير الحجم، وتم إخفاء أداة الجريمة في مكان غير بعيد عن مكان الواقعة. 

 

 

 
رقم : 1069188
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