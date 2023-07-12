الرئيس الاوغندي يقيم مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني

وتخللت مراسم الاستقبال، عزف النشيد الوطني الايراني والاوغندي، ومن ثم قام رئيسا البلدين باستعراض حرس الشرف، وتعرف بعد ذلك اعضاء الوفد الايراني المرافق، على نظرائهم في هذا البلد.



كما سيعقد رئيس الجمهورية الاسلامية قمة ثنائية مع نظيره الاوغندي، على ان يلي ذلك الاجتماع المشترك بين اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع الجانب الاوغندي، برعاية رئيسي البلدين.



وبدا رئيس الجمهورية اية الله رئيسي صباح اليوم الاربعاء، جولة افريقية تستغرق 3 ايام، وتتضمن 3 دول كينيا واوغندا وزيمبابوي.



ووصل رئيسي الى مطار انتيبي الدولي في كامبالا، قادما من دولة كينيا التي شكلت المحطة الاولى لهذه الجولة الرئاسية.