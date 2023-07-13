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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 10:24

كوريا الشمالية: تم إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف "كيم جونغ اون"

كوريا الشمالية: تم إطلاق صاروخ عابر للقارات تحت إشراف "كيم جونغ اون"
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخ هواسونغ-18 الباليستي العابر للقارات في اختبار يهدف إلى إعادة تأكيد المصداقية الفنية والموثوقية التشغيلية لنظام الأسلحة الأساسي في البلاد.

وأفادت بأن الصاروخ حلق مسافة 1,001.2 كلم لمدة 4,491 ثانية على أقصى ارتفاع 6,648.4 كلم قبل أن يسقط في منطقة محددة مسبقا في البحر الشرقي.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية "بشن هجوم عسكري أقوى حتى تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية ضد بلاده"، وأكد أن "سلسلة من الهجمات العسكرية القوية ستشن حتى يعترف الإمبرياليون الأمريكيون والدمى الخونة في كوريا الجنوبية بهزيمتهم وعدم جدوى سياستهم العدائية المخزية تجاه كوريا الشمالية ويتخلون عن سياستهم الميئوس عنها" بحسب ما ذكرت الوكالة.

وقال كيم إنه لن يكون هناك تغيير أو تردد في الخط الاستراتيجي وسياسة الحزب والحكومة للمضي قدما بشكل مستمر في تطوير أنظمة أسلحة أكثر تقدما وفعالية وموثوقية.

وكان آخر إطلاق لصاروخ باليستي كوري شمالي قد تم في يوم 15 يونيو الماضي، بينما كان آخر إطلاق لصاروخ باليستي عابر للقارات قد تم في 13 أبريل.
رقم : 1069336
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