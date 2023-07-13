الصفحة الرئيسية
0
الخميس 13 تموز 2023 ساعة 10:25

مقايضة توريد الغاز الإيراني..عبد اللطيف: ستكسر القيود الامريكية

مقايضة توريد الغاز الإيراني..عبد اللطيف: ستكسر القيود الامريكية
وقال عبد اللطيف لوكالة "المعلومة" ان "مسألة الحصول على الموافقة قبل ارسال الأموال الى ايران دائما ما تتسبب في ازمة الكهرباء في اوقات الذروة الصيفية"، مشيرا الى ان "الاستفادة ستكون كبيرة جداً بالنسبة للعراق لان النفط الأسود العراقي يصدر بمخلفات كبيرة نتيجة عمل المصافي القديمة داخل البلد".

وتابع، ان "عملية توريد الغاز مقابل النفط الى العراق ستنهي ازمة رسال الأموال بالدولار الامريكي"، لافتا الى ان "الاتفاق سيعمل على كسر قيود الولايات المتحدة الامريكية بعدم ارسال الأموال الى الجانب الإيراني".

واتم عبد اللطيف حديثه: ان "الحكومة يجب ان تطور المحطات العراقية وعدم الاكتفاء بهذه الاتفاقية التي لا تعتبر الحل الجذري لازمة الكهرباء المستمرة في العراق من منذ 2003 ولغاية الان".

وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية سهيلة السلطاني قد اكدت أن "مدة العقد المعلنة هي شهرين أي لغاية انتهاء ازمة نقص الغاز بوقت الذروة لتشغيل منظومة الطاقة في المحطات العراقية، مشيرا الى ان المضي بالمقايضة مع ايران هي افضل الحلول للخروج من ازمة الكهرباء في هذه الفترة، بالنظر الى العقوبات المفروضة على ايران".
رقم : 1069337
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
13 تموز 2023
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
13 تموز 2023
مساعدة الرئيس الايراني: ملف جريمة القصف الكيمياوي لمدينة سردشت مازال مفتوحا
مساعدة الرئيس الايراني: ملف جريمة القصف الكيمياوي لمدينة سردشت مازال مفتوحا
13 تموز 2023
هل تتأثر العلاقات الروسية التركية بعد السماح بعودة قادة في كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا؟
13 تموز 2023
كيف فضح ممثل الاتحاد الأوروبي جرائم ‘‘إسرائيل‘‘ في جنين؟
كيف فضح ممثل الاتحاد الأوروبي جرائم ‘‘إسرائيل‘‘ في جنين؟
13 تموز 2023
هل يلتقي الأسد وأردوغان قريباّ؟
هل يلتقي الأسد وأردوغان قريباّ؟
13 تموز 2023
قائد الثورة: الغفلة عن التبليغ الديني سيقود الى تغيير الهوية الثقافية
قائد الثورة: الغفلة عن التبليغ الديني سيقود الى تغيير الهوية الثقافية
12 تموز 2023
نتنياهو ورغبة تماسك السلطة الفلسطينية.. الثمن والغايات؟
نتنياهو ورغبة تماسك السلطة الفلسطينية.. الثمن والغايات؟
12 تموز 2023
مجلس الأمن...هزيمة آخر معقل للغرب ضد القوة العسكرية الإيرانية
مجلس الأمن...هزيمة آخر معقل للغرب ضد القوة العسكرية الإيرانية
12 تموز 2023
انتهاكات كبيرة من قبل الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ والمستوطنين في الضفة الغربية
انتهاكات كبيرة من قبل الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ والمستوطنين في الضفة الغربية
12 تموز 2023
حزب الله القوة الأكثر تنظيماً وتسليحاً وخبرةً قتالية.. قلق صهيوني من صواريخ حزب الله
حزب الله القوة الأكثر تنظيماً وتسليحاً وخبرةً قتالية.. قلق صهيوني من صواريخ حزب الله
12 تموز 2023
إجراءات المقاومة لحماية منطقة "الغجر" الحدودية ومخاوف الصهاينة
إجراءات المقاومة لحماية منطقة "الغجر" الحدودية ومخاوف الصهاينة
12 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل تتأثر العلاقات الروسية التركية بعد السماح بعودة قادة في كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا؟
كيف فضح ممثل الاتحاد الأوروبي جرائم ‘‘إسرائيل‘‘ في جنين؟
هل يلتقي الأسد وأردوغان قريباّ؟
نتنياهو ورغبة تماسك السلطة الفلسطينية.. الثمن والغايات؟