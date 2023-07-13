السيسي وآبي أحمد يبحثان الأزمة السودانية وقضية سد النهضة

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لآبي أحمد، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة دول جوار السودان، التي تستضيفها القاهرة، حسبما ذكر بيان للرئاسة المصرية، على موقعها الرسمي، اليوم الخميس.



ولفت البيان إلى أن السيسي وآبي أحمد بحثا سبل إنهاء الصراع الذي يشهده السودان حاليا وتداعياته السلبية على دول الجوار.



كما اتفق الجانبان على ضرورة وضع آليات فعالة لمشاركة دول الجوار في تسوية الأزمة السودانية بالوسائل السلمية، مع التنسيق مع الجهود الدولية والإقليمية الأخرى التي تسعى للهدف ذاته.



وأوضح البيان أن مباحثات السيسي وآبي أحمد تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة وأديس أبابا، إضافة إلى سبل حل قضية سد النهضة.