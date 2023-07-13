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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 10:31

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مازن جرادات من بلدة سعير شرق المدينة، والمواطنين أحمد سلمان أبو سندس وثائر جهاد أبو سندس، والأسيرين المحررين منتصر شديد ويوسف قزاز، والأربعة من بلدة دورا جنوبها.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين ماهر المصري من منزله في شارع عمان بالمدينة، ومؤيد جميل شراب من قرية عورتا جنوب شرق المدينة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس من شارع القدس، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تل جنوب غرب المدينة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر صهيب عاطف بني عودة (٢٥ عاماً) من منزله في طمون جنوب المدينة.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من بلدة قبيا غرب المدينة، وهم، شادي محمد دار ناصر، أحمد كمال دار ناصر، محمد ياسر غيظان، ومصعب الخير غيظان، واعتقلت الشاب عماد عصفور خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، الأسير المحرر خليل الشيخ والسيدة سهاد جمال ثوابتة من مراح رباح جنوب المدينة.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة عرابة جنوب المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام، واقتحمت قوات الاحتلال قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق المدينة.

يُذكر أن جيش الاحتلال اعتقل 380 فلسطينيًا في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي؛ بينهم 45 طفلًا و10 سيدات، بحسب مؤسسات حقوقية معنية بشؤون الأسرى.
رقم : 1069342
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