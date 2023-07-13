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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 10:33

بلينكن يعتزم لقاء دبلوماسي صيني رفيع في جاكرتا

بلينكن يعتزم لقاء دبلوماسي صيني رفيع في جاكرتا
وحسب مصادر أظهر جدول المواعيد العام لوزارة الخارجية الامريكية أن بلينكن ووانغ سيلتقيان على هامش محادثات وزراء خارجية رابطة "آسيان زائد ثلاثة" في العاصمة الإندونيسية.

ورغم إعلان مايكروسوفت مؤخرا أن قراصنة صينيين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، إلا أن أي تغيير لم يطرأ على هذا اللقاء.

وتأتي محادثات جاكرتا بعد نحو شهر من زيارة قام بها بلينكن إلى بكين هي الأولى لوزير خارجية أمريكي منذ نحو 5 سنوات، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ ووزير الخارجية تشين غانغ وكذلك وانغ يي مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

ومنذ ذلك الحين بدأ النشاط الدبلوماسي يتصاعد بين بكين وواشنطن، حيث زارت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بكين الأسبوع الماضي إضافة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري.

وتصاعد التوتر في السنوات الأخيرة بين البلدين بشأن مجموعة من القضايا بما في ذلك تايوان والقيود التي تفرضها واشنطن على صادرات أشباه الموصلات المتقدمة.
رقم : 1069344
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