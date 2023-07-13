إطلاق رحلات طيران بين الجزائر ومدينة روسية

ووفقا لبيان نشره المطار الروسي تعد هذه المرة الأولى التي تطلق فيها رحلات على هذا المسار.



وسيتم إطلاق الرحلات اعتبارا من 27 يوليو الجاري، وستسيرها الخطوط الجوية الجزائرية وستتضمن 3 رحلات في الأسبوع.



وستنظم الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد وستتم بواسطة طائرات "بوينغ 737-800".



وستسير الرحلات بحسب الجدول الزمني التالي (التوقيت المحلي لكل مطار):



المغادرة من العاصمة الجزائر الساعة 20:30 مساء - الوصول إلى سان بطرسبورغ الساعة 03:15 صباحا.



المغادرة من مطار بولكوفو 04:15 صباحا - الوصول إلى العاصمة الجزائر الساعة 07:15 صباحا.



وفي وقت سابق، ارتفع عدد الرحلات من مطار بولكوفو طهران (إيران)، كذلك تم افتتاح رحلات إلى شنغهاي وبكين (الصين).