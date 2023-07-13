اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع جنوبي الخرطوم

وحسب مصادر أكدت المصادر المحلية السودانية وقوع "اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، جنوبي العاصمة الخرطوم، اليوم الخميس".



وذكر شهود عيان أن "طائرات مسيرة تتبع للقوات المسلحة السودانية قصفت تجمعات لقوات الدعم السريع في منطقة (التعويضات) في مدينة شرق النيل، وفي عدة مناطق في مدينة أم درمان، صباح اليوم الخميس".



ويشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.



وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.



واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.



وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان في الأول من أبريل الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع.