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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 14:22

الزعيم الكوري الشمالي يحدد موعد الكف عن التطور النووي

كوريا الشمالية تتحدى الغرب من جديد وتطلق صاروخا باليستيا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز هواسونغ- ثمانية عشر. وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية فقد حلق الصاروخ لمسافة تجاوزت الالف كيلومتر على ارتفاع تجاوز ستة الاف وستمئة كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي على بعد نحو مئتين وخمسين كيلومترا من غرب جزيرة أوكوشيري بشمال اليابان.

الزعيم الكوري الشمالي الذي اشرف بنفسه على عملية الاطلاق قال إن بلاده ستتخذ إجراءات قوية على نحو متزايد لحماية نفسها لحين تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن سياساتهم العدائية تجاه بلاده، كما دعا كيم إلى بذل المزيد من الجهود المكثفة لتعزيز وتكثيف تطوير الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

وأكدت بيونغ يانغ أن العملية أساسية وتهدف لزيادة تطوير القوة النووية الاستراتيجية للبلاد وهي تحذير عملي وقوي للخصوم، منددة بنشر واشنطن غواصات وقاذفات قنابل في شبه الجزيرة الكورية وإجراء خطط لحرب نووية.

الخطوة الكورية الشمالية أثارت العديد من ردود الافعال، حيث اعتبرت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية عملية إطلاق الصاروخ الباليستي استفزازا خطرا يقوض السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.

الولايات المتحدة الاميركية من جهتها نددت باطلاق الصاروخ واعتبرته انتهاكا صارخا لعدة قرارات لمجلس الأمن الدولي، ويثير بلا داع التوترات ويخاطر بزعزعة استقرار الوضع الأمني بالمنطقة، أما مجلس الأمن الدولي فقرر عقد جلسة علنية لمناقشة تطوير بيونغ يانغ لبرنامجها الصاروخي.
رقم : 1069394
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