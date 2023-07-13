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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 17:18

مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجال الصحي

مباحثات سورية هندية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
وأكد الغباش خلال الاجتماع في مبنى الوزارة اليوم على عمق العلاقات التاريخية ومتانتها بين البلدين، لافتاً إلى أهمية التعاون في مجال الصناعات الدوائية كون الهند متطورة في هذا المجال وتمتلك الكثير من الخبرات الطبية النوعية.

وبين الغباش ضرورة تبادل الخبرات عبر إرسال بعض الأطباء السوريين إلى الهند بهدف رفع الكفاءات والخبرات العلمية والطبية، مشيراً إلى دور الهند المهم في دعم القطاع الصحي، خاصة خلال كارثة الزلزال عبر إرسالها مساعدات إنسانية وطبية.

بدوره، نوه موراليدهاران بالعلاقات المتينة بين سورية والهند والرغبة بتعزيزها، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كل التسهيلات اللازمة عبر مشاركة الخبرات الهندية في تطوير القطاع الصحي السوري واستقبال وتدريب الأطباء السوريين في المؤسسات الطبية الهندية.
رقم : 1069412
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