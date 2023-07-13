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الخميس 13 تموز 2023 ساعة 17:51

مسؤول ايراني: اتفاق بشأن إنشاء ممر للسكك الحديدية بين الصين وأفغانستان وإيران

مسؤول ايراني: اتفاق بشأن إنشاء ممر للسكك الحديدية بين الصين وأفغانستان وإيران
وافاد موقع وزارة الطرق والتنمية الحضرية ، اشار ميرشافعي الى انطلق ول قطار بضائع على خط سكة حديد خواف – هرات، وقال: تم نقل الشحنة الأولى إلى محطة روزناك بولاية هرات عبر السكك الحديدية الإيرانية.

وفي إشارة إلى اتفاقية التعاون بين إيران وأفغانستان، قال ممثل وزير الطرق الايراني لشؤون البنية التحتية: لقد تقرر أن يقوم كونسورتيوم تطوير السكك الحديدية في أفغانستان بإصلاح عيوب القسم الثالث من خط خواف- هرات في غضون 6 أشهر وزيادة الطاقة الاستيعابية للخط.

واوضح ممثل وزير الطرق والتنمية الحضرية في شؤون البنية التحتية: إن القسم 4 ب من خط سكة الحديد سيُبنى أيضًا من قبل كونسورتيوم للسكك الحديدية وتم الاتفاق على كيفية تمويله.

وأضاف: كذلك استنادا الى على اتفاقية التعاون المشترك بين إدارة السكك الحديدية الأفغانية وكونسورتيوم تطوير السكك الحديدية في افغانستان، اتفق الجانبان على أهمية بناء ممر سكة حديد بين الصين وأفغانستان وإيران ، ويتم تنفيذ عمليات المتابعة اللازمة من قبل البلدين على جذب الاستثمار والمشاركة من الصين.

واعتبر ممثل وزير الطرق والتنمية الحضرية لشؤون البنية التحتية، ان مشروع سكة ​​حديد خواف -هرات سيودي لربط إيران وأفغانستان بالسكك الحديدية، وقال: إن هذا الخط يكمل طريق 2000 كام في ممر السكك الحديدية بين الشرق والغرب من الصين الى أفغانستان وإيران بأوروبا، ويربط أفغانستان وهي دولة غير ساحلية لا تصل إلى المياه المفتوحة في العالم، بشبكة السكك الحديدية في إيران والموانئ الجنوبية لبلدنا، وتوفر طريقًا آمنًا للتواصل مع أوروبا.

وبحسب مير شافعي، يعتبر خط السكة الحديد هذا استراتيجيًا للتجارة بين إيران وأفغانستان ويوفر قدرة سنوية لنقل 5 ملايين طن من البضائع ومليون مسافر بين البلدين.
رقم : 1069415
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