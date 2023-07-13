العامري: موظف في وزارة الخزانة الأمريكية يتحكم بأموال العراق

وقال خلال كلمة له في تأبين أحد قيادات الحشد الشعبي "من الضروري العمل على تحقيق السيادة الاقتصادية في العراق بعد الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق حاليا".



وأضاف "من المعيب أن يتحكم بأموال العراق موظف في الخزانة الأمريكية"