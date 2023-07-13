قمة دول جوار السودان ..لوقف فوري للقتال وحلّ سلمي

حيث اختتمت أعمالها في العاصمة المصرية القاهرة بمناشدة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء الحرب، والدعوة إلى حوار جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية.



وأكد البيان الختامي أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها، وكشف عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، معربا عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولي لتوفير المساعدات الإغاثية.



وشدد البيان ايضا على الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الأمن للمساعدات لإيصالها للمناطق الأكثر احتياجا داخل الأراضي السودانية.



القمة هي نتائج مبادرة مصرية اطلقتها للتوسط بين الفصيلين المتحاربين؛ وتقديم دفعة جديدة لمحادثات السلام؛ وهي الأحدث في سلسلة من المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.



وكان قد قال وزير الزراعة السوداني إن" السودان لن يجوع أبدا في ظل مخاوف من حدوث مجاعة فيما أكد وزير المالية تراجع الموارد المالية لوزارته بعد توقف النشاط الاقتصادي".



باجتماع لمجلس الوزراء عقد بمدينة بورتسودان شرقي السودان ضم معظم وزراء الحكومة السودانية المكلفة، وبالطبع تضمن الاجتماع العديد من القضايا خاصة التي افرزتها الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد ان ازدادت المعاناة على المواطن السوداني".



وقال وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم" وزارة المالية ما عندها موارد، ايراداتها من الغالب تأتي من الضرائب والنشاط التعديني والجمارك والجزء الكبير من النشاط الاقتصادي وقف".



ويتخوف المواطنون من حدوث مجاعة في السودان في ظل استمرار الحرب في السودان ما يتسبب في ضعف الموسم الصيفي، لكن وزير الزراعة السوداني اكد انسياب العمل لانجاح الموسم الزراعي عقب طوافه علي اثنتي عشرة ولاية والوقوف علي الاوضاع الزراعية هناك".



بدوره قال وزير الزراعة السوداني ابوبكر البشري" سيكون الموسم جيدا والسودان الذي نعرفه ورأيته في زيارة حوالي 13 ولاية خلال هذا الشهر لن يجوع أبدا".



وتوقعت الحكومة السودانية حديث الرئيس الكيني في قمة الايغاد التي عقدت قبل ايام والتي دعت لحكومة جديدة توقف الحرب في السودان وحظر الطيران، لكن تصريحات الرئيس الأثيوبي ابي احمد في تلك القمة كانت مفاجئة للحكومة السودانية حسب تعبير وزير خارجيتها.



من جانبه قال وزير الخارجية السوداني علي الصادق"كينيا كان موقفها واضحاً بدأت دولة عدائية منذ البداية والاعتبارات معروفة لجميع صلتها بالتمرد، اما رئيس الوزراء الاثيوبي لم يكن متوقعا انه كان لديه تفاهمات في نيروبي واوغندا ومناطق اخرى مع السيد الرئيس مجلس السيادة الانتقالي بضرورة الحفاظ على علاقات مستقرة".



حرب مستمرة في السودان وحراك خارجي مستمر علی صعيد المبادرات لايقاف هذه الحرب.



اول اجتماع لمجلس الوزراء قبل الحرب التي بدات في 15 من ابريل، العديد من التوصيات ولكن القليل من المخرجات بسبب الحرب الدائرة وازدياد معاناة المواطنين.