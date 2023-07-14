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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 07:41

المشري يحمل الدبيبة مسؤولية سلامة اعضاء مجلس الدولة

المشري يحمل الدبيبة مسؤولية سلامة اعضاء مجلس الدولة
وأفاد المشري في خطابه بمنع أعضاء من مجلس الدولة من السفر عبر مطار معيتيقة الدولية ومصادرة جوازات سفرهم وذلك بتعليمات من رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لرئيس حكومة الوحدة الوطنية وطلب منهم مراجعة الإدارة الرئيسية للجهاز.

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, طالب المشري النائب العام بشكل عاجل بمباشرة كافة الإجراءات القانونية , حيث أن هذا العمل يشكل جريمة اعتداء على حرية التنقل التي تكفلها القوانين والتشريعات النافذة.

وحمل المشري بشكل مباشر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة.

وقال المشري إن أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أعضاء مجلس الدولة يتحمله بشكل مباشر رئيس الحكومة ومن يقوم بالاعتداء.

وأضاف المشري أن أي تهور من رئيس الحكومة تجاه أي عضو بمجلس الدولة أو بمكتب الرئاسة أو رئيس المجلس يعني الانحدار بشكل عاجل وقوي صدام مسلح لا تحمد عقباه ويتحمل مسؤوليته من يقول إنه لا يريد دماء رغم أنه مستعد لسفك دماء نصف الشعب الليبي ليحافظ على مكانه.

وأضاف المشري أن مجلس الدولة لن يترك مطالباته بالانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة مضيفا أن مجلس الدولة يريد الخروج من المشهد بالانتخابات إلا أن الحكومة ترفض ذلك وترغب في أن يبقى المجلس في المشهد ويتحمل وزر ما آلت إليه الأمور فيما تستمتع الحكومة بالأموال التي تصرفها بدون حسب أو رقيب.

وأشار المشري إلى أن بعض أعضاء مجلس الدولة كانوا متجهين في مهمة عمل رسمية إلى تركيا لكنهم تفاجأوا بمنعهم من السفر ومصادرة جوازات سفر بعضهم .
رقم : 1069500
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