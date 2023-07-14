رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي يشيد بقرار مصر واثيوبيا

وقال فقي في تغريدة على تويتر: أود أن أثني بحرارة على رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، لقرارهم المشترك بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة بشأن سد النهضة لصالح شعوبهم.



وأعلنت الرئاسة المصرية أن السيسي، استقبل آبي أحمد للمرة الثانية لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.



وقالت إن الرئيسين جددا تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.



وناقش السيسي وآبي احمد سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط في هذا الصدد على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، كما اتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.



وخلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق أي ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.