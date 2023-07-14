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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 12:53

وزير الدفاع البريطاني يعلق على طلبات اوكرانيا

وزير الدفاع البريطاني يعلق على طلبات اوكرانيا
ولفت بن والاس، إلى أن حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به لدعمها بالأسلحة، مشيرا إلى أنه أخبرهم أن بريطانيا ليست أمازون عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا، في يونيو من العام الماضي.

وادعى بن والاس ان بلاده تساعد أوكرانيا لحماية سيادتها ومن أجل توسيع الحريات، لكن يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يمتلكوا القدرة على إقناع المسؤولين بالموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من حلفائهم، وتابع: على سبيل المثال، هم في حاجة إلى إقناع نواب الكونغرس الأمريكي للموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من الولايات المتحدة, حسبما نقل موقع الامارات نيوز.
رقم : 1069530
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