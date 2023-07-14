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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 12:54
جيش سوريا يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع مسلحين في ادلب وحماة
واوضح المصدر ان الاستهداف وقع على الطريق الواصل بين سرمين والنيرب ومحيط بلدة آفس شرقي ادلب ومحاور جبل_الزاوية بريف ادلب وسهل الغاب بريف حماة.
رقم :
1069531
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