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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 12:54

جيش سوريا يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع مسلحين في ادلب وحماة

جيش سوريا يستهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع مسلحين في ادلب وحماة
واوضح المصدر ان الاستهداف وقع على الطريق الواصل بين سرمين والنيرب ومحيط بلدة آفس شرقي ادلب ومحاور جبل_الزاوية بريف ادلب وسهل الغاب بريف حماة.
 
رقم : 1069531
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